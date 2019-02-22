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Два человека пострадали при падении декораций на сцене РАМТ в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Декорации упали на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), в результате инцидента пострадали два человека.

ЧП произошло днем в пятницу, 22 февраля. Об этом рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб мегаполиса. По словам источника, у одного пострадавшего диагностирован ушиб головы, у второго — сильный ушиб плеча.

Причины происшествия выясняются, проводится расследование. 

20 февраля в подмосковном Тропарево в здании школьной столовой обрушилась кровля. Учеников временно перевели на дистанционное обучение, а уже 21 февраля они пошли в ближайшую школу в селе Сокольниково. Возбуждено уголовное дело.

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