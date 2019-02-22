Ребенок едва не задохнулся на прогулке в детском саду под Челябинском
Воспитанница одного из детских садов Челябинской области едва не задохнулась, зацепившись капюшоном за турник на площадке. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова матери пострадавшей девочки.
Инцидент произошел в дошкольном учреждении Златоуста. Группа детей находилась на детской площадке, и в какой-то момент девочка зацепилась капюшоном за турник и повисла на нем. Как пишет сайт kp.ru, ребенок провисел так около 40 секунд, прежде чем воспитательница сняла ее.
По словам матери девочки, когда она приехала в сад за ребенком, сотрудники учреждения пытались скрыть от нее произошедшее. В частности, женщине не сказали, что ребенок находился без сознания.
«Мне сказали, что она зацепилась колпаком, потеряла сознание, и главное, сразу, когда она (воспитательница. — Ред.) ее сняла, вздохнула и пришла в себя», — рассказала Татьяна. Она добавила, что всего дочь находилась без сознания около пяти минут. Женщина обеспокоена тем, как асфиксия скажется на головном мозге ребенка.
В управлении образования Златоуста заявили, что о произошедшем знают, однако пока никаких решений о судьбе воспитателя или директора детского сада не принято. В ситуации также разбираются в региональном МВД. Ведется проверка по факту видеозаписи инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения.
28 января сообщалось, что крыша детского сада под Воронежем обрушилась из-за тяжести снега.