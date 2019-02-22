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Ребенок едва не задохнулся на прогулке в детском саду под Челябинском

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Воспитанница одного из детских садов Челябинской области едва не задохнулась, зацепившись капюшоном за турник на площадке. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова матери пострадавшей девочки.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении Златоуста. Группа детей находилась на детской площадке, и в какой-то момент девочка зацепилась капюшоном за турник и повисла на нем. Как пишет сайт kp.ru, ребенок провисел так около 40 секунд, прежде чем воспитательница сняла ее.

По словам матери девочки, когда она приехала в сад за ребенком, сотрудники учреждения пытались скрыть от нее произошедшее. В частности, женщине не сказали, что ребенок находился без сознания.

«Мне сказали, что она зацепилась колпаком, потеряла сознание, и главное, сразу, когда она (воспитательница. — Ред.) ее сняла, вздохнула и пришла в себя», — рассказала Татьяна. Она добавила, что всего дочь находилась без сознания около пяти минут. Женщина обеспокоена тем, как асфиксия скажется на головном мозге ребенка. 

В управлении образования Златоуста заявили, что о произошедшем знают, однако пока никаких решений о судьбе воспитателя или директора детского сада не принято. В ситуации также разбираются в региональном МВД. Ведется проверка по факту видеозаписи инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения.

28 января сообщалось, что крыша детского сада под Воронежем обрушилась из-за тяжести снега.

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