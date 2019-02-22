Гвинет Пэлтроу подала встречный иск из-за столкновения на лыжах

Американская актриса Гвинет Пэлтроу подала встречный иск в отношении пенсионера из Юты, обвинившего ее в столкновении на лыжном склоне, в результате которого он получил травмы, сообщает 21 февраля агентство Reuters.

В заявлении Пэлтроу указано, что именно мужчина врезался в нее сзади, но решил обвинить в произошедшем актрису. Она предположила, что судебный процесс был инициирован из корыстных побуждений. Во встречном иске актриса заявила символическую сумму компенсации в $1.

В конце января житель американского штата Юта 72-летний Терри Сандерсон подал в суд на актрису Гвинет Пэлтроу из-за столкновения на горнолыжном спуске, в результате которого мужчина сломал ребра и получил сотрясение мозга. Желаемую компенсацию он оценил в $3,1 млн.

Сам инцидент произошел 26 февраля 2016 года на трассе для начинающих в штате Юта.

23 января сообщалось, что американский актер Алек Болдуин сознался в избиении мужчины из-за спора о парковочном месте. Суд обязал 60-летнего актера заплатить штраф $120 и до 27 марта пройти курс занятий по управлению гневом.