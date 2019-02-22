Молочно-товарная ферма на 1 тыс. голов открылась на юге Сахалина

В селе Раздольном Корсаковского района Сахалинской области открылась новая молочно-товарная ферма на 1 тыс. голов. Проектная мощность предприятия составит 7 тыс. т молока и 200 т мяса ежегодно.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области, в торжественной церемонии открытия приняли участие и.о. председателя правительства региона Алексей Белик, министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко, мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский и др.

Алексей Белик в своей речи отметил, что молочно-товарная ферма в Раздольном является одним из самых значимых и крупных аграрных проектов, реализуемых на данный момент на территории Сахалинской области. Предприятие было построено с привлечением средств областного бюджета.

Как рассказал генеральный директор АО «Совхоз «Корсаковский» Сергей Шаманаев, на ферме будет содержаться 1 тыс. голов основного стада. Выйдя на полную мощность, предприятие значительно увеличит производство качественного и доступного молока и мяса в регионе.

Около фермы был построен агрогородок для сотрудников животноводческого комплекса. Всего в нем насчитывается 50 одноэтажных благоустроенных домов с земельными участками.

Проект включен в отраслевую государственную программу развития сельского хозяйства.