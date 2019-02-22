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Нижегородский хлебозавод «Чкаловский» могут признать банкротом

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В Нижегородской области может быть признан банкротом «Чкаловский хлебозавод». С иском о его несостоятельности в арбитражный суд области обратилась налоговая служба. Дата его рассмотрения пока не назначена. Сумма исковых требований — 1,156 млн рублей.

Это уже третий хлебозавод в Нижегородской области, который пытаются обанкротить в последние полгода. В частности, в ноябре 2018 года налоговая служба подала в суд на АО «Балахнинский хлебокомбинат», работающий с 1932 года. Обоснованность этого иска рассмотрят 27 февраля.

Также в суд поступил иск о признании банкротом ОАО «Городецкий хлеб». Как отмечает ИА «НьюсНН», в октябре 2018 года сотрудники предприятия устроили забастовку из-за задержки зарплаты. Обоснованность этих претензий рассмотрят 6 марта.

Ранее сообщалось, что директор хлебозавода «Черкизово» задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Они объявили голодовку и записали обращение к президенту.

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