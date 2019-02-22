Порошенко назвал Малевича представителем «украинского авангарда»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о премьере документального фильма, снятого о российском и советском художнике Казимире Малевиче, и назвал деятеля культуры представителем «украинского авангарда».

Представитель «украинского авангарда»

На своей странице в Facebook Порошенко отметил, что Малевич — один из важнейших художников современности, а его творчество «определило развитие на века».

«Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», –– подчеркнул он.

Малевич принадлежит мировой культуре

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала заявление Порошенко. «Конечно, хорошо, что сняли фильм о Малевиче», — отметила парламентарий «Федеральному агентству новостей», подчеркнув, что его полотна находятся во всех галереях мира.

«Но приписывать его (Малевича) заслуги именно украинскому народу, по меньшей мере, странно, потому что он по национальности совсем не украинец, как мы знаем», — разъяснила депутат. Драпеко добавила, что художник много работал в Москве и его творчество принадлежит мировой культуре.

Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве в семье поляков. Он начинал работать как импрессионист, увлекался кубизмом и футуризмом, однако впоследствии стал одним из ярчайших представителей авангардизма. Скончался в Ленинграде в 1935 году.