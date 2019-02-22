Сахалинский аэропорт Оха планируют реконструировать

Аэропорт Оха в Сахалинской области планируют реконструировать. Стоимость разработки проектной документации оценили в 39,4 млн рублей. Соответствующий конкурс объявило АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, реконструкцию планируют провести в два этапа. Первый этап предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, установку нового центрально-распределительного пункта (ЦРП) и ограждения, также будут обновлены рулежная дорожка, патрульная дорога и реконструировано метеорологическое оборудование, пишет ИА SakhalinMedia.

В рамках второго этапа планируют провести реконструкцию перрона, устроить площадку для обработки воздушных судов противогололедной жидкостью. Также необходимо будет разместить модульную газовую котельную, дизельную электростанцию, противопожарные резервуары.

Подрядчика на разработку проектно-сметной документации планируют выбрать 22 марта. Он должен завершить работы до 10 июня 2019 года. Первый этап реконструкции запланирован на 2019–2020 годы, второй — на 2020–2021 годы.