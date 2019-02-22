Прямой эфир

Ракетный корабль «Туча» заложат на Зеленодольском заводе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького 26 февраля заложат малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 «Каракурт». Основой вооружения являются крылатые ракеты «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Корабли проекта «Каракурт» разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ России. Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны или, по другой классификации, малыми корветами. Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирного времени, отмечает ИА «Татар-информ».

В Санкт-Петербурге судостроительный завод «Северная верфь» планирует спустить на воду корвет «Дерзкий» в 2021 году. Сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. Внешне «Дерзкий» будет выглядеть футуристично. В его конструкции используется целый ряд инновационных идей и разработок. Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Со скоростью «Пересвета»: новейшее оружие поступило в войска досрочно
На следующем этапе военного строительства будут наращиваться силы флота
Появилось видео с учений «Аллигаторов» и «Терминаторов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017