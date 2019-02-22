Ракетный корабль «Туча» заложат на Зеленодольском заводе

На Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького 26 февраля заложат малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 «Каракурт». Основой вооружения являются крылатые ракеты «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Корабли проекта «Каракурт» разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ России. Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны или, по другой классификации, малыми корветами. Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирного времени, отмечает ИА «Татар-информ».

В Санкт-Петербурге судостроительный завод «Северная верфь» планирует спустить на воду корвет «Дерзкий» в 2021 году. Сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. Внешне «Дерзкий» будет выглядеть футуристично. В его конструкции используется целый ряд инновационных идей и разработок. Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу.