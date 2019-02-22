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СК проверит информацию о нападении собак на детей в Подмосковье

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Следователи в Московской области проверяют информацию о нападении собак на троих детей в Зарайске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел вечером 21 февраля, когда три девочки 2004, 2005, 2007 годов рождения направлялись на тренировку по фигурному катанию. У входа в ледовый дворец на них напали три собаки, предположительно, породы тибетский мастиф. Увидев происходящее, сотрудники учреждения бросились детям на выручку и отогнали животных. После этого дети обратились в медучреждения с ссадинами и ушибами, пишет РИАМО.

Как пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, оперативникам удалось установить личность владельца собак. Информация о нем передана в соответствующие органы. Устанавливается, почему собаки оказались в свободном выгуле и без владельца. 

Ранее 22 февраля сообщалось, что в Ульяновске осудили директора местной фирмы, который натравил собаку на приставов.

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