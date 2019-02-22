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Новый завод вторичной переработки полимеров откроется в Хабаровском крае

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На площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» завершается строительство завода по вторичной переработке полимеров. Запуск производства запланирован на март 2019 года.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Минвостокразвития, в рамках первого этапа проекта резидент вложил 132 млн рублей. На эти средства было закуплено и установлено новейшее оборудование для измельчения вторичного пластика в гранулы и последующего их уплотнения. Было создано 12 новых рабочих мест. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Второй этап предполагает ввод в эксплуатацию линии по выпуску водостоков из переработанного пластика. Сумма инвестиций в оба предприятия составит свыше 700 млн рублей.

На данный момент на ТОР «Хабаровск» действуют 32 резидента. Общая сумма инвестиций в проекты составляет свыше 8 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

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