Новый завод вторичной переработки полимеров откроется в Хабаровском крае

На площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» завершается строительство завода по вторичной переработке полимеров. Запуск производства запланирован на март 2019 года.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Минвостокразвития, в рамках первого этапа проекта резидент вложил 132 млн рублей. На эти средства было закуплено и установлено новейшее оборудование для измельчения вторичного пластика в гранулы и последующего их уплотнения. Было создано 12 новых рабочих мест. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Второй этап предполагает ввод в эксплуатацию линии по выпуску водостоков из переработанного пластика. Сумма инвестиций в оба предприятия составит свыше 700 млн рублей.

На данный момент на ТОР «Хабаровск» действуют 32 резидента. Общая сумма инвестиций в проекты составляет свыше 8 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.