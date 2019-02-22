Москва и Доха обсудили взаимодействие на международных мероприятиях в России

Укрепление деловых связей и участие Катара в мероприятиях международного уровня на территории России обсудили советник Президента РФ Антон Кобяков и министр финансов ближневосточного государства Али Шериф аль-Эмади.

В ходе встречи в Москве особое внимание стороны уделили вопросу участия эмирата в Петербургском международном экономическом форуме в статусе страны-гостя в 2020 году. В частности, была достигнута договоренность о проведении выездной сессии ПМЭФ и заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Дохе в феврале того же года.

«Мы готовы предоставить широкие возможности для участия Катара в ПМЭФ-2020: совместное формирование деловой повестки форума, проведение деловых и культурных мероприятий, а также строительство национального стенда на выставке, который может стать центром делового общения <…> Готовы также предложить крупным катарским компаниям партнерство на форуме как возможность по продвижению бизнеса на площадке ПМЭФ», – сказал Кобяков.

В свою очередь, Али Шериф аль-Эмади отметил высокий уровень организации мероприятия в Санкт-Петербурге, которое имеет мировое значение.

«Я хочу официально сообщить, что это большая честь для Катара — участвовать в форуме в качестве страны-гостя в 2020 году. Мы заверяем, что приложим все усилия для достижения максимальной эффективности нашего участия», — подчеркнул министр.

Стороны обсудили также проведение различных форматов мероприятий с представителями Катара в рамках ПМЭФ-2019, в частности презентацию особой экономической зоны Дохи, чемпионат мира по футболу – 2022 и участие катарской делегации в Международном молодежном форуме. Также уделили внимание взаимодействию стран в рамках крупных деловых мероприятий, таких как Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, «Русский дом» в Давосе.

Кроме того, министр предложил содействие в заключении рамочного соглашения между общественными организациями, ведущими СМИ, бизнес-объединениями Катара и фондом «Росконгресс», что будет способствовать двустороннему сотрудничеству в экономической, торговой и инвестиционных областях, а также совместному участию в различных мероприятиях.

В начале февраля на полях Международного экономического форума в Давосе делегация организационного комитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре обсудила с представителями фонда «Росконгресс» взаимодействие в крупных мероприятиях мирового уровня.