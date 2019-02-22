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Президент РФС заявил об уроне футболу из-за ситуации с Кокориным и Мамаевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ситуация с арестом двух футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина наносит серьезный урон репутации российского футбола. Об этом 22 февраля на пресс-конференции заявил новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Он отметил, что ситуация ему «не нравится, вопрос репутации очень важен». Дюков добавил, что, на его взгляд, Кокорин осознал свою ошибку.

«Я верю, что это хорошие парни, не уголовники. Я бы хотел, чтобы эта история как можно скорее завершилась», — цитирует президента РФС ТАСС.

В начале октября 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

22 февраля стало известно, что Мамаева перевели из двухместной камеры в десятиместную. Он этим доволен и возвращаться обратно не хочет.

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