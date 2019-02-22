Президент РФС заявил об уроне футболу из-за ситуации с Кокориным и Мамаевым

Ситуация с арестом двух футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина наносит серьезный урон репутации российского футбола. Об этом 22 февраля на пресс-конференции заявил новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Он отметил, что ситуация ему «не нравится, вопрос репутации очень важен». Дюков добавил, что, на его взгляд, Кокорин осознал свою ошибку.

«Я верю, что это хорошие парни, не уголовники. Я бы хотел, чтобы эта история как можно скорее завершилась», — цитирует президента РФС ТАСС.

В начале октября 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

22 февраля стало известно, что Мамаева перевели из двухместной камеры в десятиместную. Он этим доволен и возвращаться обратно не хочет.