За последние 20 лет в России были закрыты более 15 тыс. малокомплектных школ из-за отсутствия денег у муниципалитетов. Помимо экономических трудностей, в системе сельского образования назрела и другая важнейшая проблема — кадровая. Потому, что уровень зарплаты учителя в глубинке не идет ни в какое сравнение с доходом его коллег из городской школы.

Так, к примеру, заработок преподавателей одной и той же специализации в Москве и в ближайшей к столице Тверской области может отличаться в 4–5 раз. А ведь Тверь можно считать относительно благополучным городом. При таких обстоятельствах получившие педагогическое образование специалисты, естественно, пытаются найти место в большом городе, в областном центре или вообще перейти на работу в другую сферу.

Поэтому объявленный президентом запуск программы «Земский учитель» и курс на возрождение сельского образования стал для многих полной неожиданностью. Думаю, эта программа сыграет свою положительную роль и будет способствовать тому, чтобы часть квалифицированных педагогов обратила внимание на малокомплектную сельскую школу. Однако, не решив всех проблем развития и финансирования системы сельского образования, не стоит рассчитывать на долговременный положительный эффект.

Думаю, сейчас следует пересмотреть систему подготовки педагогических кадров. Для будущего земского учителя должен быть разработан особый курс. В него нужно включить все важнейшие элементы социальной адаптации будущего педагога в сельской среде. Вплоть до того, как вести собственное подсобное хозяйство и обращаться с сельскохозяйственными орудиями и техникой.

Земский учитель должен стать в деревне своим человеком, наиболее уважаемым и активным. Только тогда он сможет рассчитывать на доверие односельчан — это и будет залогом его успеха в учебно-воспитательной работе с их детьми.

У будущих земских учителей есть и еще одна немаловажная проблема. Владимир Путин в своем послании заявил, что каждый педагог, пожелавший направиться в село, получит 1 млн рублей подъемных средств. И это, безусловно, здорово. Но! Нужно бы вспомнить и о уже трудящихся на селе учителях. Им для того, чтобы получить такую же сумму, пришлось бы отработать в некоторых регионах нашей страны по 5–6 лет.

В связи с этим было бы целесообразным (во избежание всякого рода недоразумений и злоупотреблений) подъемные средства для направляющихся на работу в сельскую местность учителей вводить в виде «целевой субсидии». Скажем, сроком на 10 лет и с ежегодным погашением — в 100 тыс. рублей. Но если этот молодой учитель по тем или иным причинам сбежал из села, то он должен вернуть остаток суммы государству. Таким образом будут соблюдены и интересы начинающего педагога, и гарантировано целевое использование средств, выделяемых государством на эти важнейшие социальные цели. Думаю, подобного рода подход сгладит некоторый элемент социальной зависти со стороны уже живущих и работающих на селе коллег-педагогов. А возможно, исключит ее совсем.

Пока же выходит, что вновь прибывший начинающий педагог сразу получит миллионную «премию», а работающий много лет трудяга-учитель останется ни с чем. А для нас важно сделать так, чтобы преданные своему социальному долгу люди не почувствовали себя ущемленными. Нельзя допустить косых взглядов на новичков и в среде самих учителей. Я полагаю, что нужно проконтролировать работу регионов по исполнению майских указов, а именно по повышению зарплат педагогов до уровня средних в производственной сфере.

Например, в той же Тверской области учитель получает где-то 65% от средней зарплаты в сфере промышленности. Если поднять ее уровень хотя бы до 80%, уже этого будет вполне достаточно, чтобы восстановить социальную справедливость.

Автор — президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук

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