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Почти 70% школ Подмосковья обеспечены высокоскоростным интернетом

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Все общеобразовательные школы Московской области имеют доступ в интернет, из них 69,5% обеспечены высокоскоростным соединением со скоростью не менее 50 Мб/с. Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

«Процесс обучения сейчас тяжело представить без использования возможностей, которые дает доступ в интернет. <…> Подмосковные школы шагают в ногу со временем — доступ в интернет есть у всех учреждений», — цитирует Забралову телеканал «360».

Министр добавила, что в ведомстве будут работать над улучшением качества доступа к Сети, чтобы обеспечить всем учебным учреждениям региона высокоскоростную связь. 

12 февраля сообщалось, что каждая десятая московская семья использует более 10 гаджетов для интернета.

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