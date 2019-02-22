Почти 70% школ Подмосковья обеспечены высокоскоростным интернетом

Все общеобразовательные школы Московской области имеют доступ в интернет, из них 69,5% обеспечены высокоскоростным соединением со скоростью не менее 50 Мб/с. Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

«Процесс обучения сейчас тяжело представить без использования возможностей, которые дает доступ в интернет. <…> Подмосковные школы шагают в ногу со временем — доступ в интернет есть у всех учреждений», — цитирует Забралову телеканал «360».

Министр добавила, что в ведомстве будут работать над улучшением качества доступа к Сети, чтобы обеспечить всем учебным учреждениям региона высокоскоростную связь.

12 февраля сообщалось, что каждая десятая московская семья использует более 10 гаджетов для интернета.