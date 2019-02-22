Танк Т-34 откроют в парке Победы в Твери в День защитника Отечества

В парке Победы в Твери к 23 февраля появился новый экспонат — танк Т-34. Он пополнил экспозицию создаваемого в парке музея военной техники под открытым небом.

Как отмечают «Тверские ведомости», танк привезли из военно-технического музея Московской области. Он отреставрирован, на нем нанесено имя Героя Советского Союза Степана Горобца и бортовой номер 03.

Создатели музея таким способом решили напомнить посетителям о легендарном рейде, совершенном экипажем Т-34 в октябре 1941 года в оккупированном Калинине.

Откроют экспонат для посетителей 23 февраля. Для участников мероприятия развернут полевую кухню и организуют культурно- развлекательную программу.

Ранее сообщалось, что все обладатели военного билета в День защитника Отечества смогут бесплатно посетить киносеанс в кинотеатре Музея Победы в Москве. В этот день там будут показывать картины «Т-34» и «Спасти Ленинград».