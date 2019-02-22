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Симпозиум коренных народов Дальнего Востока стартовал в Южно-Сахалинске

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Фото: citysakh.ru
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В Южно-Сахалинске открылся II Международный симпозиум коренных народов Дальнего Востока РФ. Мероприятие проходит с 21 по 23 февраля по инициативе Ассоциации музеев Сахалинской области и правительства региона при содействии компании «Сахалин Энерджи», сообщает пресс-служба компании.

С началом симпозиума собравшихся поздравил начальник управления коренных малочисленных народов Севера правительства Сахалинской области Николай Мизинин. Он пожелал гостям плодотворной работы и общения, а также выразил надежду, что такое событие останется в памяти у коренных народов Сахалина и других этносов РФ, пишет ИА SakhalinMedia.

Центральным событием сегодняшнего дня стало пленарное заседание, на котором собрались носители эвенкийского, нанайского, уйльтинского, чукотского, ульчского и нивхского языков, а также ученые, эксперты и представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Как отметил председатель экспертного механизма ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев, мероприятие внесет важный вклад в развитие языков. В ходе пленарного заседания он затронул тему языка как права человека и выразил мнение, что тема сохранения языков коренных народов настолько важна, что объединяет многие права, данные представителям коренных народов, — в частности, право на обучение.

В рамках симпозиума в формате круглого стола пройдет обсуждение проблемы по сохранению культурного наследия и языков коренных малочисленных народов. Помимо этого, будут заслушаны около 40 докладов на родных языках, гости обсудят планы по развитию сообщества коренных малочисленных народов. Также для них будут организованы виртуальная выставка и два спектакля.

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