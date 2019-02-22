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Технологию очистки жидких радиоотходов изобрели в Заполярье

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В Кольском научном центре разработали технологию очистки жидких радиоактивных отходов. Ученые предложили использовать для этого наноматериалы, которые являются аналогами природных материалов с уникальными свойствами.

ИА «Би-порт» уточняет, что сотрудники Кольской школы кристаллографии и минералогии в 2018 году открыли 18 новых редких минералов. В их числе — сорбенты, содержащие радионуклиды. Эти минералы могут забирать радиоактивные вещества из отходов, а дальнейшее их хранение безопасно для экологии.

В ближайшее время  в центре должны наладить опытное производство сорбентов. В этом году планируется запустить в работу соответствующую установку. Это позволит начать испытания новых материалов, которые впоследствии могут быть использованы в очистке радиоактивных отходов и производственных стоков от тяжелых цветных металлов.

Ранее сообщалось, что специалисты американской компании Johnson & Johnson разработали назальный спрей для лечения клинической депрессии.

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