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Гастроли театров — участников «Золотой маски» пройдут в Удмуртии

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В ноябре этого года Удмуртию посетят труппы театров, попавших в списки фестиваля «Золотая маска», сообщил ИА «Сусанин» министр культуры республики Владимир Соловьев. Речь идет о гастролях артистов из Перми, Уфы, Казани, а также коллективов из московских театров имени Немировича-Данченко и Маяковского.

«Мы через Русский драматический театр подавали заявку, чтобы наши зрители смогли посмотреть те спектакли, которые участвовали в фестивале «Золотая маска». Вчера был звонок из Москвы, они готовы поддержать наш проект, выделены уже федеральные ресурсы. Порядка 10 млн рублей. Со стороны республики требуется небольшое софинансирование — порядка 1–1,5 млн рублей», — рассказал Владимир Соловьев.

Ожидается участие семи-восьми приезжих коллективов и всех театральных  площадок  Удмуртии. По словам Соловьева, власти региона выделили около 500 тыс. рублей Русскому драмтеатру, спектакль которого «Король Лир» получил шесть номинаций на «Золотую маску». 

Театральный фестиваль «Золотая маска» ежегодно проводится в Москве начиная с 1993 года. На мероприятии вручают театральную премию по всем направлениям: опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл и кукольный театр. В 2018 году Министерство культуры России вышло из числа организаторов «Золотой маски». В ведомстве считают, что главная театральная премия страны должна быть максимально независимой.  

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