Медведев поручил правительству проработать отмену «клеток» в судах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 апреля проработать вопрос отмены прозрачных боксов и клеток в зале судебных заседаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поручение было отдано МВД, Минюсту и Минфину. Ведомства должны будут внести соответствующие предложения с учетом затрат, требующихся для реализации изменений.

Проект закона об отмене так называемых аквариумов в судах внесла в Госдуму в ноябре 2018 года группа сенаторов, напоминает НСН. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить «помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила тогда, что помещение подозреваемых и обвиняемых в клетки и прозрачные боксы в залах судебных заседаний ломает жизнь людей, которые в них попадают.