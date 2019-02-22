Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии

Главнокомандующему Сухопутных войск Олегу Салюкову присвоено звание генерала армии. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Тем же указом глава государства присвоил начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину звания генерал-полковников.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», всего в списке фигурируют 17 фамилий.

22 февраля начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрей Курносенко был повышен в звании до генерал-лейтенанта.

Салюков родился в 1955 году в Саратове, он окончил с золотой медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище в 1977 году, а в 1985 году окончил с отличием Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1996 году.