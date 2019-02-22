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Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии

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Главнокомандующему Сухопутных войск Олегу Салюкову присвоено звание генерала армии. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

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Тем же указом глава государства присвоил начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину звания генерал-полковников.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», всего в списке фигурируют 17 фамилий.

22 февраля начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрей Курносенко был повышен в звании до генерал-лейтенанта.

Салюков родился в 1955 году в Саратове, он окончил с золотой медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище в 1977 году, а в 1985 году окончил с отличием Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1996 году.

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