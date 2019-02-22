В Москве пройдет мастер-класс «Диктатура стиля, или дизайн-код в медиа»

В Москве состоится мастер-класс «Диктатура стиля ,или дизайн-код в медиа» от арт-директора и директора департамента дизайна телеканала СТС, а также академика телевизионной премии ТЭФИ Елены Шанович.

Речь на лекции пойдет о маркетинге и дизайне на телевидении, о том, как выстроить телевизионный бренд, как правильно вести коммуникацию со зрителем.

«Мы поговорим о визуальной составляющей бренда и работе дизайн-департамента на телевидении, порассуждаем о красоте и внимании к деталям, зададим все важные вопросы о будущем курсе «Телевизионный менеджмент. Мастерская Вячеслава Муругова», где Елена является преподавателем», — говорится в описании мероприятия.

Мастер-класс состоится во вторник, 26 февраля, в креативном пространстве InLiberty. Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации.