Путин поручил разработать меры господдержки молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки современной поп-музыки, которая востребована у молодежи. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Вопрос администрация президента должна проработать совместно с представителями экспертного сообщества. План действий Путину нужно будет представить к 1 сентября 2019 года, пишет НСН. Ответственным за выполнение поставленных задач назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, уточняет «Газета.ру».

Отмечается, что глава государства дал такое поручение после заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге. Тогда же Путин призвал с осторожностью относиться к запретам в области культуры или их полному снятию, в том числе в части рэпа, поскольку «способ «хватать и не пущать» является самым неэффективным, а эффект от него будет обратный ожидаемому.

22 февраля сообщалось, что Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей.