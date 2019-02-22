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Появилось фото задевшего хвостом ВПП во Внуково самолета

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото самолета авиакомпании «Победа», задевшего взлетно-посадочную (ВПП) при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в четверг, 21 февраля.

По данным журналистов, лайнер прилетел из Самары. Изначально экипаж судна не заметил касания и предпринял повторную попытку посадки, которая прошла успешно. После этого самолет направили на диагностику, также специалисты осмотрели ВПП.

В компании «Победа» информацию о получении повреждений самолетом при ЧП опровергают. По словам пресс-секретаря  авиаперевозчика, никакой угрозы пассажирам не было.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту Внуково частный самолет несанкционированно продолжил набор высоты и «подрезал» заходивший на посадку Boeing. Пилотам удалось избежать столкновения благодаря сработавшей системе наземной безопасности.

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