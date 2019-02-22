Дамбы и плотины Волгоградской области отремонтируют за два года

В Волгоградской области за два года потратят более 1 млрд рублей на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и берегоукрепительные работы. Представители региональной администрации и Росводресурсов заключили соглашение.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», дамбы и плотины восстановят в рамках федеральной целевой программы. Почти 900 млн рублей поступит из бюджета РФ. Среди проектов — укрепление 570-метрового участка на правом берегу Волги, между улицами Чуйкова и Химической в Волгограде. Оно позволит защитить от размывания 14 га земли.

В общей сложности до 2021 года планируется привести в порядок 31 объект, связанный с водным хозяйством. В частности, в этом году будет восстановлен оградительный вал в Елани.

Капитальный ремонт проведут на дамбе в Тунгокоченском районе Забайкальского края. Его стоимость оценивается в 1,8 млн рублей. Деньги выделены в рамках государственной программы края «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В 2013 году ее воды реки Каренги подтопили 250 жилых домов в Тунгокочене.