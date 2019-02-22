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В Кремле рассказали о ходе назначения нового генсека ОДКБ

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Россия и другие страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не испытывают никакой тревоги в связи с тем, что новый генеральный секретарь организации пока не назначен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В настоящий момент обязанности генсека организации исполняет представитель РФ Валерий Семериков.

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«Ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума в оперативном руководстве ОДКБ нет», — сказал Песков в пятницу, 22 февраля.

Он признал, что среди членов ОДКБ есть разногласия и в настоящий момент идет процесс по урегулированию, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на свои источники, что ОДКБ на ближайший год может остаться без генерального секретаря, так как одна из стран организации не согласовала назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася.

В конце декабря 2018 года стало известно, что Зась рассчитывает вступить в должность генсека ОДКБ в начале 2019 года. Его кандидатуру согласовали с лидерами Киргизии, Казахстана, Таджикистана и России.

До ноября 2018 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был снят с должности, на его место временно назначен представитель России Валерий Семериков.

В ОДКБ входят Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

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