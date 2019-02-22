Жителей Ставрополя и туристов пригласили на салют 23 февраля

Жители и гости Ставрополя вечером 23 февраля смогут увидеть праздничный салют из 30 залпов. Его проведут силами 49-й общевойсковой армии.

Для фейерверка задействуют две салютные установки и шесть гаубиц. Он начнется в девять вечера и будет посвящен Дню защитника Отечества, передает NewsTracker. Посмотреть салют смогут все желающие.

По указанию Министерства обороны России, салюты произведут в 21:00 по местному времени в городах-героях: Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Смоленске, Севастополе. Также залпы будут даны в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.