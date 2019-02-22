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15–22 февраля в объективе «Известий»

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18 февраля в городах США прошли демонстрации против введения Трампом чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Вашингтон Лафайет парк перед Белым домом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Участница протестов против введения Трампом чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой, одетая в костюм героини сериала «Рассказ служанки». Лафайет-Сквер, Вашингтон
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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения в Басманном суде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения в Басманном суде
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в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Федеральному собранию
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами после встречи в образовательном центре «Сириус» в Сочи, посвященной сотрудничеству двух стран в сферах образования, культуры и спорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами после встречи в образовательном центре «Сириус» в Сочи, посвященной сотрудничеству двух стран в сферах образования, культуры и спорта
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Дина Аверина (Россия) выполняет упражнение с лентой в финале индивидуальной программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнение с лентой в финале индивидуальной программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы
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Участники митинга у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе по случаю 30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники митинга у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе по случаю 30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана
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Прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов во время интервью «Известиям»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов во время интервью «Известиям»
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Игрок команды «Звезды России» Андрей Воронцевич и игрок команды «Звезды Мира» Энтони Клеммонс во время Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2019 в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок команды «Звезды России» Андрей Воронцевич и игрок команды «Звезды Мира» Энтони Клеммонс во время «Матча всех звезд» Единой лиги ВТБ 2019 в Москве
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Российский Инвестиционный Форум в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Российский инвестиционный форум в Сочи
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Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» с трофеями российской армии из Сирии. Специальный поезд стартует из Москвы 23 февраля, побывает в 60 городах России и вернется в подмосковную Кубинку в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» с трофеями российской армии из Сирии, который отправится из Москвы 23 февраля, побывает в 60 городах России и вернется в подмосковную Кубинку в преддверии Дня Победы
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Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце «Шайба» в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце «Шайба» в Сочи
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Наталья Корецкая в сцене из спектакля «Памятник неизвестному стиляге» в театре «У Никитских ворот»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актриса Наталья Корецкая в сцене из спектакля «Памятник неизвестному стиляге» в театре «У Никитских ворот»
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Датский актер Мадс Миккельсен на премьере фильма режиссера Джо Пенна «Затерянные во льдах» в кинотеатре «Москва»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Датский актер Мадс Миккельсен на премьере фильма Джо Пенны «Затерянные во льдах», которая состоялась в кинотеатре «Москва»
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