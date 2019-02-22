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Фейерверки 23 февраля в Москве запустят на 16 площадках

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Москве можно будет увидеть на 16 площадках города. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По большей части площадки расположены в городских парках и на берегах водоемов. Старт салюта намечен на 21:00. Как отмечает сетевое издание m24.ru, в течение 10 минут 74 салютные установки совершат около 10 тыс. выстрелов, а в небе появятся 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции пояснили, что площадки для салютов расположены таким образом, чтобы все горожане смогли посмотреть на фейерверк, а синхронность залпов будут корректировать по радиосвязи.

Главными площадками в 2019 году стали Воробьевы горы, Поклонная Гора, Лужнецкая набережная. На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Изучить карту запуска фейерверков можно будет на портале открытых данных правительства Москвы, напоминает «Федеральное агентство новостей».

19 февраля сообщалось, что вход в Музей Победы станет бесплатным по военному билету в День защитника Отечества.

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