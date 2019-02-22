Ростов-на-Дону законодательно получил статус донской столицы
Статус столицы Ростовской области юридически закрепили за Ростовом-на-Дону, сообщило региональное законодательное собрание. Закон приняли во втором чтении.
Документ определяет обязанности и права органов самоуправления, организацию гостиничного, транспортного обслуживания, строительство и ремонт дорог, отмечает RostovGazeta. Закрепление статуса на законодательном уровне позволит привлекать дополнительные средства для социально значимых проектов.
Ростов-на-Дону является крупным административным, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России. Неофициально Ростов именуют воротами Кавказа и южной столицей России. Распространено понятие «Ростов-папа».