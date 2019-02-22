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Дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Коми

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Уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП в Коми, в котором погибли два человека, еще четверо с различными травмами госпитализированы. В рамках дела назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертиза.

Как отмечает ИА «Комиинформ», авария произошла 21 февраля на 173-м км автодороги Усть-Цильма–Ираель Ижемского района. Столкнулись два автомобиля, Kia и Hyundai. Один из погибших — сотрудник полиции Кирилл Чуркин. В ДТП погибла его пятилетняя дочь, пострадали жена и 10-летний сын.

Ранее сообщалось, что суд в Коми приговорил к ограничению свободы водителя туристического автобуса, который опрокинулся. Как установило следствие, водитель автобуса не учел погодные условия и допустил его опрокидывание в кювет. Четыре пассажира пострадали.

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