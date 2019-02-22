Бюджет Тулы заработал 28 млн рублей на платных парковках

В 2018 году бюджет Тулы пополнился на 28,4 млн рублей за счет платных парковок. Почти половина суммы поступила за счет абонементов.

Доход от парковок обсудили во время заседания рабочей группы по целевому использованию средств. По данным администрации, из 28,4 млн рублей, поступивших в бюджет от платных парковок, порядка 12,8 млн рублей были выплачены по абонементам, об этом пишет ИА «Тульские новости».

За нарушение правил оплаты парковочного места водители выплатили штрафы в размере 25,8 млн рублей. Таким образом, суммарный доход бюджета города составил около 54,3 млн рублей.

На содержание парковочного пространства в Туле за год потрачено 33,3 млн рублей.