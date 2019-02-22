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Наехавшего на толпу в Австралии убийцу приговорили к шести пожизненным срокам

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Elizabeth Xue Bai
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В Австралии приговорили к шести пожизненным срокам заключения мужчину, который совершил наезд на толпу в Мельбурне два года назад.

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Как сообщает телеканал ABC в пятницу, 22 февраля, суд разрешил осужденному Джеймсу Гаргасуласу через 46 лет подать прошение об условно-досрочном освобождении, хотя обвинение требовало ему в такой возможности отказать.

В ходе вынесения приговора судья Марк Вайнберг назвал инцидент с наездом на толпу одним из самых страшных случаев массового убийства в истории Австралии.

«Это стало огромной удачей, что [во время происшествия] больше никто не пострадал. Вы не предприняли попыток избежать столкновения с людьми или замедлить ход. Вы просто въехали в толпу, как я говорил ранее, намеренно», — сказал судья, обращаясь к осужденному.

Наезд на пешеходов произошел 20 января 2017 года. В результате скончались шесть человек, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших оказались трехмесячный ребенок и 10-летняя девочка.

Известно, что и до нападения Гаргасулас неоднократно нарушал закон. Кроме того, специалисты обнаружили у него параноидальную шизофрению. В ноябре 2018 года присяжные признали его виновным в массовом убийстве.

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