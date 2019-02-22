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Расторгуев рассказал о ностальгии по молодости

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В момент создания группы «Любэ» 30 лет назад никто не ожидал, что она достигнет такого успеха. Об этом в юбилейном интервью РЕН ТВ рассказал солист коллектива Николай Расторгуев.

Популярность к группе пришла очень быстро, почти мгновенно, вспоминает певец. По его словам, это произошло потому, что коллектив появился вовремя и «все совпало».

На вопрос о ностальгии по тем временам, когда «Любэ» только начинала творческий путь, Расторгуев ответил, что скучает только по молодости.

«Очень много было хорошего во времена Советского Союза. Много теплого, душевного и замечательного осталось там. К сожалению, многие вещи ушли», — отметил он. При этом, по его словам, сравнивать современную эпоху с прошлым бессмысленно, это два разных времени.

Летом 2018 года группа «Любэ» анонсировала клип на песню, посвященную Крымскому мосту. Композицию написали композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов.

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