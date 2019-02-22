Один человек погиб в ДТП с пожаром в Астраханской области

Один человек погиб в результате ДТП с возгоранием автомобиля в Астраханской области. По факту происшествия проводится проверка.

По данным очевидцев, «Лада» столкнулась с автомобилем Citroen в поселке Свободном. От удара отечественная машина перевернулась, произошло возгорание. Один человек получил смертельные травмы.

Местные жители утверждают, что водитель «Лады» приобрел автомобиль незадолго до аварии, сообщает «Астрахань-24».

Ранее сообщалось, что в Челябинске маршрутка столкнулась с опорой моста, а затем с иномаркой. Водитель и шесть пассажиров получили травмы.