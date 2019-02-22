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Ставропольский край получил новые машины скорой помощи

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Медицинские учреждения Ставрополья получили 49 новых машин скорой помощи. Автопарк обновили в 27 муниципалитетах края.

По данным правительства Ставропольского края, автомобили переданы больницам благодаря участию региона в федеральной программе. С 2016 года Ставрополье получило более 170 единиц медицинской техники. При этом край по-прежнему нуждается более чем в 100 машинах, сообщает NewsTracker.

По данным правительства, в 2019 году в больницах будет проводиться капитальный ремонт, на работы направят порядка 740 млн рублей. Кроме того, начнется строительство нового корпуса детской больницы.

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