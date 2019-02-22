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Шойгу приказал провести салют в День защитника Отечества

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести салют из 30 холостых залпов в День защитника Отечества. Соответствующий акт был опубликован в газете «Красная звезда».

«…приказываю: 23 февраля в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле…» — сообщается на сайте издания. Праздничные салюты пройдут также в городах, где расположены штабы военных округов, общевойсковых армий и флотов.

22 февраля были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство мужчин (22%) хотели бы получить на День защитника Отечества туристическую путевку. При этом лишь 1% опрошенных женщин намерены сделать именно такой презент. Второе место в мужском списке ожиданий занял автомобиль (17%). Тройку замыкают билеты на концерт или в театр и ужин в ресторане (13%), столько же не против получить в подарок деньги.

Согласно же результатам другого исследования более четверти мужчин (26%) желают получить в подарок электронные гаджеты. Почти столько же отдали предпочтение часам. На третьем месте в рейтинге презентов — автомобили.

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