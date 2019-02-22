Прямой эфир

В Минпромторге отказались считать «девяток яиц» обманом покупателя

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фасовка яиц по девять штук и упаковки товаров дробного объема — не обман покупателя. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ответ на запрос главы думского комитета по спорту Михаила Дегтярева.

Недосып в массы: упаковка не гарантирует точность нетто
Во сколько обходится обман с весом продуктов и как с этим бороться

Технические регламенты Таможенного союза требуют, чтобы маркировка пищевых продуктов была легко читаемой, понятной и достоверной. Фасовку товара они не регламентируют, цитирует ТАСС письмо Евтухова. Поэтому, если количество или объем продукта совпадает с указанным на упаковке, это не является введением потребителя в заблуждение, а дает ему выбор при покупке, пояснил замминистра.

Дегтярев назвал такой подход к проблеме формальным.

«Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов?» — поинтересовался он. При этом люди, привыкшие к советским стандартам, могут вообще не заметить недовес, так как фасовка тогда была стандартной.

«Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях», — считает депутат. По его словам, вопрос стандартизации объема товаров, входящих в потребительскую корзину, «стоит в повестке и требует решения».

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, получивший копию запроса Дегтярева, заявил, что ведомство не нашло нарушений в реализации товаров в таре дробных объемов. Однако, по мнению ФАС, «подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей».

В январе стало известно, что на прилавках некоторых российских магазинов появились куриные яйца птицефабрики «Вараксино» в новых упаковках по девять штук вместо десяти. Отмечалось, что нововведение появилось на фоне подорожания яиц в декабре. Однако в компании объяснили такой выбор маркетинговым ходом в преддверии новогодних праздников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свердловский губернатор пообещал увеличить упаковку яиц до 12 штук
Росстат зафиксировал снижение цен на яйца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017