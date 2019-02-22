Прямой эфир

В Приморье впервые сняли на видео индийских куниц в дикой природе

0
Фото: leopard-land.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жизнь семьи индийских куниц (харз) в дикой природе была впервые зафиксирована ученым нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Об этом рассказали в самом учреждении в пятницу, 22 февраля.

Материалы были получены с помощью фотоловушек, работавших на мониторинговой площадке с августа 2018 года по февраль 2019 года и за это время фотоловушки успели сделать более тысячи снимков семейства куниц.

«Изучение поведенческих особенностей диких харз — очень трудоемкий процесс. Поэтому фотоловушки — уникальный и незаменимый инструмент, который позволяет наблюдать за дикими животными, не вмешиваясь в их жизнь», — сообщила зоолог нацпарка Екатерина Блидченко.

Харза, или индийская куница — такой же представитель тропической фауны, как леопард или тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату, однако ареал его обитания в России невелик.

14 февраля пресс-служба центра «Амурский тигр» сообщила, что информация о массовых набегах уссурийских тигров не соответствует действительности: выходы носят локальный характер и не представляют опасности для людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые три года пытаются опознать леопарда-нелегала в Приморье
Нападавший на собак тигр ушел из поселков в Хабаровском крае
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017