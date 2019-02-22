В Приморье впервые сняли на видео индийских куниц в дикой природе

Жизнь семьи индийских куниц (харз) в дикой природе была впервые зафиксирована ученым нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Об этом рассказали в самом учреждении в пятницу, 22 февраля.

Материалы были получены с помощью фотоловушек, работавших на мониторинговой площадке с августа 2018 года по февраль 2019 года и за это время фотоловушки успели сделать более тысячи снимков семейства куниц.

«Изучение поведенческих особенностей диких харз — очень трудоемкий процесс. Поэтому фотоловушки — уникальный и незаменимый инструмент, который позволяет наблюдать за дикими животными, не вмешиваясь в их жизнь», — сообщила зоолог нацпарка Екатерина Блидченко.

Харза, или индийская куница — такой же представитель тропической фауны, как леопард или тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату, однако ареал его обитания в России невелик.

14 февраля пресс-служба центра «Амурский тигр» сообщила, что информация о массовых набегах уссурийских тигров не соответствует действительности: выходы носят локальный характер и не представляют опасности для людей.