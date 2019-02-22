Женщина пострадала от падения наледи с крыши здания в центре Саратова

В центре Саратова ледяная глыба обрушилась с крыши административного здания на проходившую мимо женщину. Она получила серьезные травмы.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел накануне на улице Чапаева. В региональном минздраве уточнили, что пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

В здании располагаются следственные отделы СУ СК по нескольким районам, дирекция управления по физкультуре и спорту, отдел комиссии по делам несовершеннолетних, а также городская избирательная комиссия.

7 февраля в центре Саратова под тяжестью снега обвалилась кладка аварийного жилого двухэтажного дома. Обошлось без пострадавших.