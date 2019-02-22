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Плиты перекрытия обвалились в пристройке к школе в Томске

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В Томске в пристройке к школе №41 обрушились плиты перекрытия. Обошлось без пострадавших. Сейчас здание полностью закрыли.

Как выяснило РИА Томск, помещения находятся на территории учебного заведения и закреплены за ним. Часть арендует администрация Центра сибирского фольклора. Уроки в этом здании не проводятся. Аварийной признана часть пристройки, где ничего не произошло.

Директор школы Сергей Тропин рассказал агентству, что здание, где произошло обрушение, было построено в 1969 году. Там ранее располагался малый зал для физкультуры. Аварийным часть объекта признали осенью 2018 года. Поэтому Центр фольклора занятия с детьми там не проводил.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе Московской области произошло обрушение кровли в школьной столовой. В результате случившегося никто не пострадал.

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