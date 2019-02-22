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Эксперты рассказали о полезных свойствах соков

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Эксперты рассказали, как к концу зимы с помощью соков можно справиться с нехваткой витаминов. Об этом 22 февраля сообщила «Российская газета».

По словам руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилы Хомич, россияне больше всего пьют яблочный сок, который весьма полезен для здоровья. Она отметила, что этом соке содержатся хлорогеновые кислоты, ряд полифенольных соединений, обладающих антиоксидантным действием и оздоравливающих организм.

На втором месте по популярности в России оказался апельсиновый сок, который также полезен. Помимо него внимание стоит обратить и на клюквенные морсы, которые содержат целые комплекс противовоспалительных веществ.

25 января ученые назвали продукты, которые помогают укрепить иммунитет. В первую очередь специалисты посоветовали употреблять шалфей, также эксперты отметили полезные свойства бузины, помидоров, апельсинов, свеклы, батата, баклажанов и арбузов.

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