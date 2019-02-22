15 человек были найдены убитыми менее чем за сутки в мексиканской Гвадалахаре

В мексиканской Гвадалахаре и ее окрестностях за сутки были найдены убитыми 15 человек. Об этом рассказал портал Excelsior в четверг, 21 февраля.

Сначала полиция обнаружила пять пластиковых пакетов с расчлененными человеческими останками.

Затем в течение шести часов были убиты сразу 10 человек, в том числе три и четыре человека одновременно.

В январе сообщалось, что более 33,34 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в Мексике в 2018 году. Это рекордный показатель за всю историю ведения криминальной статистики на федеральном уровне.

17 февраля стало известно, что как минимум пять человек были убиты, еще столько же ранены во время нападения на стриптиз-бар на мексиканском курорте Канкун.