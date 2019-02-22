Объяснена загадочная аномалия внутри атомов

Загадочная аномалия внутри атомов была объяснена физиками Массачусетского технологического института. Причина — временные корреляции между нуклонами, которые отсутствуют у «свободных» частиц, сообщает Phys.org.

Согласно исследованию, возникающие краткосрочные корреляции внутри ядер атомов способствуют перераспределению кварков из которых состоят элементарные частицы и изменяют их импульсы.

Благодаря этому у нейтронов и протонов внутри ядер атомов импульсы кварков, отличатся от аналогичных у свободных частиц.

Данную аномалию обнаружили ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в 1983 году, но не смогли ее объяснить.

16 января стало известно, что ЦЕРН представила концепцию Будущего кольцевого коллайдера, который планируется запустить после завершения срока работы Большого адронного коллайдера (БАК).

Тоннель нового коллайдера будет иметь длину 100 км, что почти в четыре раза больше, чем у предшественника, и позволит ученым исследовать взаимодействие частиц Хиггса.