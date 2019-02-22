Должников по алиментам в Эстонии оставят без машин и наличных

В Эстонии приняли закон, согласно которому суд сможет признавать недействительными проездные документы неплательщиков алиментов и запрещать их выдачу, а также ограничить получение ими крупных сумм наличными. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Помимо прочего закон позволит полиции передавать автомобиль должника судебному исполнителю. Из-за этих мер должник не сможет выезжать за пределы Евросоюза и получать наличность на сумму более чем €5000 от банков и иных организаций.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

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