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Должников по алиментам в Эстонии оставят без машин и наличных

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Эстонии приняли закон, согласно которому суд сможет признавать недействительными проездные документы неплательщиков алиментов и запрещать их выдачу, а также ограничить получение ими крупных сумм наличными. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Помимо прочего закон позволит полиции передавать автомобиль должника судебному исполнителю. Из-за этих мер должник не сможет выезжать за пределы Евросоюза и получать наличность на сумму более чем €5000 от банков и иных организаций.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

13 февраля стало известно, что российский Минюст предложил обязать родителей содержать детей во время их обучения в вузах.

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