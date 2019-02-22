Москвичей предупредили о надвигающейся метели

Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающейся метели 22 февраля. Об этом сообщается в Twitter столичного главка МЧС.

Согласно прогнозу в течение дня будет наблюдаться сильный снег, метель, заносы на дорогах, а также гололедица. Отмечается, что скорость ветра составит от 13 до 18 м/c, также в течение дня местами ожидается усиление ветра до 21 м/c.

21 февраля сообщалось, что весь общественный транспорт Москвы подготовили к работе в сложных погодных условиях.