Шесть человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне
Шесть человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне. Более 10 местных жителей получили ранения. На улице Виллалар взорвался заминированный автомобиль. Есть версия, что за преступлением стоят силы самообороны сирийских курдов.
Шесть человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне. Более 10 местных жителей получили ранения. На улице Виллалар взорвался заминированный автомобиль. Есть версия, что за преступлением стоят силы самообороны сирийских курдов.