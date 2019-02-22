Мадуро закрыл границу с Бразилией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией. Он заявил, что та же участь может постигнуть и границу с Колумбией. Мадуро пошел на этот шаг в связи с намеченной гуманитарной акцией США.
Группа парламентариев уже выехала на границу встретить гумпомощь, но поперек дороги встала нацгвардия.
Зампостпреда РФ при ООН назвал акцию американцев вопиющей провокацией.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией. Он заявил, что та же участь может постигнуть и границу с Колумбией. Мадуро пошел на этот шаг в связи с намеченной гуманитарной акцией США.
Группа парламентариев уже выехала на границу встретить гумпомощь, но поперек дороги встала нацгвардия.
Зампостпреда РФ при ООН назвал акцию американцев вопиющей провокацией.