Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией. Он заявил, что та же участь может постигнуть и границу с Колумбией. Мадуро пошел на этот шаг в связи с намеченной гуманитарной акцией США.

Группа парламентариев уже выехала на границу встретить гумпомощь, но поперек дороги встала нацгвардия.

Зампостпреда РФ при ООН назвал акцию американцев вопиющей провокацией.