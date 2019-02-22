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Тульские предприниматели оспорили в суде закон о продаже пива

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На сайте Тульского областного суда появилась запись о материалах дела об административном иске к региональной думе по оспариванию закона о запрете продажи пива.

Группа индивидуальных предпринимателей требует признать недействительным пункт 2 статьи 1 закона Тульской области от 26 февраля 2018 года № 9-ЗТО «О внесении изменений в статьи 4 и 7-1 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», в котором говорится о введении на территории Тульской области запрета на продажу пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов и в помещениях, пристроенных к ним.

Данный закон вступил в силу в июне прошлого года, отмечает ИА «Тульские новости». Рассмотрение дела назначено на 5 марта 2019 года. 

Розничные продажи пива и пивных напитков в России в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом. Это произошло, несмотря на чемпионат мира по футболу, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей 31 января. При этом вырос спрос на пиво в Приморье и Калининградской области — в 1,5 раза и на треть соответственно. 

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