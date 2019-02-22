Захарова отреагировала на призыв Порошенко лишить Россию права вето в СБ ООН

Предложение президента Украины Петра Порошенко лишить Россию права вето в Совбезе ООН просто абсурдно, заявила 21 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула: если реализуется хотя бы часть из «потока сознания» украинского президента, то в международных отношениях и ООН «ничего не будет».

«Все, кто более или менее знают историю, я не причисляю к этим людям господина Порошенко... прекрасно понимают роль России в современном мире, масштаб и современное состояние международных отношений, понимают, что всё, что говорил Порошенко, это абсолютно абсурдно — и про лишение права вето, и про исключение России из ООН», –– цитирует ее «РИА Новости».

Захарова напомнила, что ООН формировалась с учетом провала предыдущего проекта международной организации — Лиги наций, и право вето гарантирует баланс сил и противовесов.

20 февраля Порошенко в очередной раз заявил, что «пришло время лишить Россию права вето» и «поставить Москву на место».

Кроме того, Украина, которая не является постоянным членом ООН, призывала ООН «предоставить по крайней мере одно дополнительное место» в Совете Безопасности организации для восточноевропейских государств.