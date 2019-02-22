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Дата празднования Дня защитника Отечества была выбрана случайно

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Фото: РИА Новости
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Дата празднования Дня защитника Отечества (ранее — День Красной армии) была выбрана случайно. Об этом «Известиям» рассказали в Российском государственном военном архиве. Именно там хранятся все связанные с этим исторические документы.

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Несмотря на то что сама Красная армия создана в январе 1918 года, ее первую годовщину решили отмечать 17 февраля — в этот день граждане дарили подарки красноармейцам. Однако в 1919 году это был понедельник, поэтому празднование перенесли на ближайший выходной — 23 февраля.

По словам заместителя директора архива Владимира Коротаева, считается, что день Красной армии посвящен победе над немецкими войсками под Нарвой и Псковом, при этом на деле никаких значимых событий в это время на фронте не происходило. Более того, фактически красногвардейцы начали активно участвовать в боевых действиях лишь спустя несколько месяцев.

Значимую роль в формировании такого представления сыграла статья газеты «Известия», опубликованная в 1938 году. В ней говорилось, что день отпора немецким войскам под Нарвой и Псковом стал днем юбилея Красной армии. Позднее эти слова публиковались в советских учебниках истории и во многих научных работах.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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